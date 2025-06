Alessia Gazzola a Varese per il Premio Chiara con la sua Miss Bee

La cultura è un luogo comune, come l’immaginario dei grandi classici del giallo. E la penna di Alessia Gazzola lo incarna con maestria. Al Salone Estense del Comune di Varese (giovedì 12 giugno, ore 21), il Premio Chiara accoglie la presentazione del suo ultimo libro, Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata, la terza avventura dell’eroina Miss Bee.

Gazzola, specialista in medicina legale, ha esordito nel 2011 con L’allieva, romanzo che ha inaugurato la saga con protagonista Alice Allevi e da cui è stata tratta la serie tv in onda su Rai 1. Nel 2019 arriva il primo capitolo di una nuova trilogia incentrata sul personaggio di Costanza Macallè: Questione di Costanza. Da questa serie una nuova serie tv Rai è andata in onda le scorse settimane.

Nel 2024 arriva Miss Bee e il cadavere in biblioteca, primo capitolo della serie con protagonista Beatrice Bernabò, sino a Miss Bee e il principe d’inverno. Una vivace e scapestrata protagonista, una Londra del 1925, l’ambasciata italiana in Inghilterra, archivi polverosi, un amore travolgente e atmosfere alla Downtown Abbey: gli ingredienti ci sono tutti.

L’autrice sarà intervistata da Andrea Giacometti; l’evento è inserito nel programma del Premio Chiara – Festival del Racconto 2025. Ulteriori informazioni su www.premiochiara.it