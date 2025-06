I bambini di San Fermo ripuliscono il quartiere e ottengono una risposta da Aler

Approfittando di una pausa tra le piogge di questi giorni, nella mattinata di mercoledì 4 giugno i bambini delle classi 1B, 2B e 3B della scuola primaria IV Novembre (IC Varese 1 – progetto Una Scuola), assieme ai loro insegnanti, hanno dato vita a una pulizia straordinaria del quartiere. Proprio come avevano proposto settimana scorsa, quando hanno inviato una serie di lettere a residenti, enti e aziende per segnalare – e risolvere – alcune “brutture” incontrate nelle loro esplorazioni del territorio.

Alla mattinata di pulizia straordinaria di San Fermo hanno partecipato anche alcuni genitori, Valentina Minazzi di Legambiente e la presidente del Consiglio di quartiere 6, Nicoletta Ballerio: «Sono felice di vedere come i bambini della IV Novembre stiano crescendo come cittadini attivi e responsabili – ha detto – Questa mattinata di pulizia del rione, come le lettere che hanno scritto, danno ai bambini l’opportunità di imparare a collaborare e di prendersi cura del bene comune e di comprendere il valore della partecipazione e dell’impegno civico”.

Divisi in tre gruppi, i bambini hanno riempito diversi sacchi con cartacce, vetri, lattine e vari pezzi di plastica raccolti lungo la via Monfalcone e nel parco di via Pergine, lungo la via dei bambini e in piazza Spozio e nelle aree verdi attorno alla Chiesa. Hanno trovato persino dell’olio esausto. Il tutto è stato portato via dagli incaricati della ditta Sangalli, che si è da subito mostrata collaborativa con i bambini, rimuovendo già nei giorni scorsi un divano abbandonato sul marciapiede in 24 ore dal ricevimento della lettera di segnalazione dei bambini.

E sempre nella giornata di mercoledì è arrivata anche una risposta da parte di Aler – cui i bambini hanno chiesto di poter ridipingere un muro per cancellare “brutte scritte sulla polizia lungo la via dei Bambini – un percorso pedonale che dal parcheggio di piazza Spozio consce alle scuole.

La lettera, firmata dal presidente di Aler Varese, Como Monza Brianza e Busto Arsizio, Stefano Cavallin – e riportata per intero in fondo all’articolo – è accompagnata da una nota in cui Aler afferma di aver “accolto con attenzione e senso di responsabilità le segnalazioni pervenute dagli studenti”.

Al posto delle “brutte scritte” un murale progettato dai bambini

“Salvo condizioni meteorologiche avverse – annuncia l’azienda – l’intervento di rimozione e copertura delle scritte è previsto per la giornata di giovedì 5 giugno 2025. L’operazione sarà condotta da personale incaricato, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di decoro urbano in un’area frequentata quotidianamente da bambini, docenti e residenti”.

La Presidenza di Aler esprime apprezzamento per l’iniziativa degli studenti e per l’approccio collaborativo promosso dalla scuola e rilancia, proponendo all’Istituto Comprensivo Varese 1 un progetto congiunto da svilupparsi nel corso del prossimo anno scolastico.

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di elaborati grafici, tra i quali sarà selezionato un disegno rappresentativo da riprodurre sul muro dell’edificio in oggetto, con l’intervento di un artista incaricato. “L’iniziativa, a carattere educativo e partecipativo, mira a valorizzare il senso di appartenenza e responsabilità verso il bene comune” spiegano da Aler. ” Siamo da sempre attenti al benessere degli inquilini, ma anche al contesto in cui essi vivono, in particolare quando si tratta di luoghi frequentati da bambini e famiglie – aggiunge Cavallin – Riteniamo fondamentale collaborare con le istituzioni scolastiche per costruire insieme un ambiente più curato, decoroso e inclusivo. «Progetti come questo rafforzano il legame tra l’Azienda e il territorio, promuovendo una cultura della responsabilità condivisa».

Cari Bambini,

Vi ringrazio sinceramente per la vostra importante segnalazione e per l’attenzione dimostrata verso il decoro urbano ed il rispetto per le Istituzioni.

Il Vostro gesto è un eccellente esempio di cittadinanza attiva e responsabilità civica. Provvederemo al più presto a cancellare le scritte offensive contro la Polizia apparse sul muro dell’edificio Aler nel “Vicoletto dei bambini”.

Con l’inizio del prossimo anno scolastico, che ne dite di trasformare il muro in questione in un murales con i vostri disegni e, a lavori ultimati potremmo festeggiare insieme. In attesa di incontrarvi, Vi saluto con stima

Stefano Cavallin

Presidente di ALER VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO