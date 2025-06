Il Teatro Blu in scena a Cadegliano con “Un passo Indietro”

Sabato 14 giugno a Villa Toletti lo spettacolo per “Terra e Laghi” che racconta una storia di fratellanza, due ragazzi di 19 anni si trovano a Buenos Aires, in Mar del Plata

“Un passo Indietro” non è solo uno spettacolo ma un incontro che parla di più di 30 anni di amicizia. Una storia di fratellanza, due ragazzi di 19 anni si trovano a Buenos Aires, in Mar del Plata. La loro passione per la musica e il mimo li unisce e rimarranno legati in un’amicizia che va oltre l’oceano che li divide e il tempo che passa, inesorabile. Il resto è storia:

Pablo Tevez fonda una delle bande musicali argentine più importante, LOS TIPITOS, con la quale riempiono teatri e stadi in tutta Latinoamerica. Da due anni lavora come solista e casualmente si trova a Milano.

Roberto Gerboles, parte da Buenos Aires e gira il mondo lavorando come mimo fino all’incontro con Silvia Priori e Teatro Blu. Oggi Pablo Tevez e Roberto Gerboles si ritrovano in una collaborazione artistica e fraterna per dare vita allo spettacolo:

UN PASSO INDIETRO – una riflessione sulla pace

È la natura dell’uomo aggressiva? Cosa vuole l’uomo, quale sono le sue origini e come è arrivato a doversi questionare ancora sul suo comportamento? Non li è bastato il grande diluvio?

Un viaggio tra mitologia, comicità, canti e musiche dal vivo per esplorare l’animo fragile dell’essere umano che ci porta inesorabilmente ad un comportamento errato, rumoroso… violento.

Quanto è difficile fare il bene? Perché?

Con musiche originali scritte da Gerboles e composte da Tevez ed altri brani della cultura musicale di Buenos Aires

Saremo davvero felici di avervi con noi!