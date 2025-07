Quater pass par Gavirà, camminata solidale per Alzheimer sul lungolago

Domenica 31 agosto 2025 Gavirate ospita la nuova edizione di Quater pass par Gavirà – Run for Alzheimer, una camminata ludico-motoria organizzata da Progetto Rughe, Pro Loco Gavirate e GS Camminatori San Carlo. L’iniziativa si svolge sul suggestivo lungolago e unisce sport, socialità e sostegno a progetti dedicati alle persone affette da Alzheimer.

La partenza è libera dalle 8 alle 9.30 dal lungolago di Gavirate, presso la sede della Pro Loco. I percorsi previsti sono due, da 6 e 11 chilometri, con presidio lungo tutto il tragitto fino alle 12. L’evento è valido per l’assegnazione dei timbri I.V.V. e per i concorsi FIASP.

Obiettivo solidale e percorso

Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato alle attività di Progetto Rughe odv, realtà che opera sul territorio con iniziative a favore di persone fragili e delle loro famiglie. Lungo il tracciato si potranno ammirare scorci storici e naturalistici del centro di Gavirate, con apertura straordinaria del Chiostro di Voltorre per l’intera durata dell’evento.

Modalità di partecipazione

L’iscrizione è possibile il giorno stesso della manifestazione per i singoli, mentre i gruppi devono comunicare la partecipazione entro il 29 agosto 2025. La quota di sostegno è di 3,50 euro per i soci FIASP e 4 euro per i non soci. La partecipazione prevede assistenza sanitaria e ristoro lungo il percorso; le docce non saranno disponibili.

Programma in sintesi

Ritrovo: lungolago di Gavirate, sede Pro Loco

Partenza: libera dalle 8 alle 9.30

Percorsi: 6 km e 11 km

Premiazioni gruppi: dopo le 10 (minimo 15 partecipanti)

Assistenza: servizio ambulanza e ristoro previsti

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli e iscrizioni di gruppo:

Telefono 347-7262272 – Email: info@camminatorisancarlo.it