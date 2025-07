Secondo il Censis la Liuc è al primo posto fra i piccoli atenei per internazionalizzazione

L’Università LIUC di Castellanza si conferma leader per internazionalizzazione tra gli atenei italiani di piccole dimensioni, con un punteggio di 99/120 nella Guida delle Università Italiane 2025/26 del CENSIS. La LIUC, che nella classifica generale dei piccoli atenei si posiziona quinta, raggiunge il primo posto in questa specifica categoria, grazie all’alto numero di studenti internazionali e a quelli italiani che trascorrono periodi di studio all’estero.

Il CENSIS considera diversi fattori per valutare l’internazionalizzazione, tra cui la spesa a favore della mobilità internazionale, la percentuale di corsi offerti in lingua inglese e le opportunità di conseguire un doppio titolo di laurea. La LIUC ha ottimizzato questi aspetti, consolidando il proprio impegno nella promozione di scambi internazionali e nella creazione di un campus sempre più aperto al mondo.

Anna Gervasoni, Rettore dell’Università LIUC, commenta con soddisfazione i risultati ottenuti: «Il CENSIS ha confermato l’efficacia dei nostri rapporti internazionali: oltre il 40% dei laureati LIUC ha vissuto un’esperienza all’estero, e attualmente abbiamo 149 accordi con università partner in 38 paesi. Il nostro impegno prosegue con nuovi corsi triennali in lingua inglese, uno in Economia e uno in Ingegneria, che partiranno nell’Anno Accademico 2025/26».

Inoltre, la LIUC sta intensificando il proprio reclutamento internazionale, con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione di studenti stranieri, non solo per scambi ma per immatricolazioni vere e proprie, rendendo il campus sempre più internazionale.

Il Rapporto CENSIS evidenzia anche i buoni piazzamenti in didattica. In particolare, la Facoltà di Economia della LIUC è al quarto posto tra i piccoli atenei per la laurea triennale e al terzo per la magistrale, subito dopo i grandi atenei milanesi. Per quanto riguarda Ingegneria, LIUC si colloca al primo e al secondo posto rispettivamente per la laurea triennale e magistrale, dimostrando una solida offerta formativa in queste aree.