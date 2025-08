“C’è ancora domani”: la potenza del cambiamento raccontata da Paola Cortellesi nella rassegna di cinema all’aperto a Busto Arsizio

Quarto appuntamento con la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio, nel giardino di Villa Calcaterra, dove ogni sabato sera si accendono le luci del cinema all’aperto. L’iniziativa, curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, rientra tra gli eventi di BA Estate 2025, offrendo al pubblico bustocco un’occasione gratuita di condivisione e cultura sotto le stelle.

Il film in programma il 9 agosto è “C’è ancora domani”, esordio alla regia di Paola Cortellesi (2023, 118 minuti), vincitore di numerosi premi e caso cinematografico nell’anno della sua uscita. Ambientato nella Roma del secondo dopoguerra, la pellicola racconta la vita di Delia, moglie e madre che affronta con dignità le dure condizioni della quotidianità: un marito autoritario, un lavoro faticoso, un ruolo sociale subalterno. Tutto cambia quando una misteriosa lettera arriva a scuotere la sua routine, aprendo uno spiraglio di possibilità, desideri e consapevolezza. Con una fotografia in bianco e nero di grande impatto e una sceneggiatura che alterna ironia e dramma, Cortellesi costruisce un racconto potente, capace di parlare a diverse generazioni.

Accanto a lei, nel cast: Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano e Emanuela Fanelli. Il film affronta con grazia e fermezza temi come la violenza domestica, il ruolo delle donne nella società e la forza silenziosa delle trasformazioni quotidiane.

La proiezione si terrà nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, con ingresso libero e 100 posti a sedere disponibili. L’inizio è previsto per le 21.00. In caso di maltempo, la serata sarà annullata.

La rassegna continuerà ogni sabato fino al 30 agosto, proponendo sette titoli selezionati per offrire varietà e qualità al pubblico.