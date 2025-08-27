L’ultimo appuntamento della Festa della Schiranna è con Elly Schlein

L’appuntamento è per sabato 30 agosto alle 18, nell’area della balera che per l’occasione sarà allestita per consentire al più ampio numero di persone di ascoltare la segretaria del Partito Democratico

Dopo 10 settimane di eventi, l’ultimo appuntamento della Festa della Schiranna vede avverarsi il desiderio di molti volontari, per il quale tutta la dirigenza locale del PD ha operato durante questa estate: Elly Schlein sarà alla Festa della Schiranna.

«Sono quelle occasioni che si auspicano sempre, che ci ripetiamo ogni inizio estate: chissà se quest’anno passerà la segretaria… – hanno spiegato i componenti del direttivo della Festa – L’appuntamento con la segretaria è un’occasione storica e soprattutto graditissima, che va a ricompensare la fatica di un’estate intensa, in un periodo complicato per la Festa. Sarà l’occasione innanzitutto per conoscere personalmente e per ascoltare Elly Schlein, così come per mostrare l’impegno che volontarie, volontari e dirigenti profondono da tanti anni per mantenere viva e radicata la Festa più lunga della Lombardia».

Un lavoro lungo, ora finalmente coronato dal successo: «Dal 31 dicembre dello scorso anno scrivo periodicamente ai nostri rappresentanti e dirigenti chiedendo che la Segretaria faccia un passaggio alla Festa, anche a fronte del desiderio che tanti volontari hanno manifestato – ha commentato Valerio Langè, coordinatore della Festa – Vedere coronato questo desiderio è una grande soddisfazione. Sarà l’occasione per ascoltarne indicazioni e prospettive e per mostrarle quanto il PD ha saputo costruire e mantenere negli anni».

I preparativi sono già stati avviati, con tutti i volontari mobilitati: l’appuntamento è per sabato 30 agosto alle 18, nell’area della balera che per l’occasione sarà allestita per consentire al più ampio numero di persone di ascoltare la segretaria del Partito Democratico.

«La presenza della Segretaria Nazionale è importante per tutta la nostra Comunità Democratica, un segno di attenzione per il nostro territorio, a volte difficile, schiacciato tra la Frontiera e Milano – ha commentato la segretaria provinciale Alice Bernardoni – La sua presenza sarà per noi occasione per portare alla ribalta i nostri temi e infondere nuova energia a tutti noi».

GLI EVENTI NEL WEEKEND DELLA FESTA DELLA SCHIRANNA

Quello con Elly Schlein non sarà l’unico per l’ultimo weekend di eventi alla festa.

Per venerdì 29 agosto è in programma la “amatriciana del GD“: il piatto speciale del weekend, infatti, saranno appunto gli spaghetti all’amatriciana preparati da Ludovico Vassallo, segretario dei Giovani Democratici della città di Varese.

Sabato 30 agosto, alle 18 è previsto l’evento con la segretaria nazionale Elly Schlein e alle 21 il ballo liscio con un duo d’eccezione: Katia Bagutti e Mauro Sax. La serata ha tutte le carte in regola per essere indimenticabile, poiché vedrà protagonista una delle interpreti di maggior prestigio della musica da ballo popolare italiana.

Domenica 31 agosto, infine, si terrà la serata conclusiva, con l’intrattenimento latinoamericano di Gianluca Ferri, che suona nei locali latini più importanti.