Buoni affari e solidarietà a Garbagnate con il Mercatino della Caritas

Abbigliamento, accessori, libri e agli oggetti per la casa tra le bancarelle allestite sabato 18 aprile in piazza Mercato dalla Caritas cittadina

A Garbagnate Milanese torna il mercatino solidale della Caritas, un appuntamento che unisce buoni affari e sostegno concreto alle attività di aiuto sul territorio. L’iniziativa è in programma sabato 18 aprile in piazza del Mercato.

Per tutta la mattinata, dalle 8 alle 12.30, i cittadini potranno curiosare tra le bancarelle e trovare numerosi articoli a prezzi accessibili.

Il mercatino offrirà una vasta scelta di prodotti: abbigliamento, libri, borse, scarpe e oggetti per la casa. Un’opportunità per fare acquisti utili e allo stesso tempo sostenere una causa importante. Il ricavato sarà infatti destinato alle attività della Caritas cittadina, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone in difficoltà.