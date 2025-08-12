Per la partenza dei lavori di costruzione dell’area ex Aermacchi mancano ancora delle firme

“Ormai è questione di giorni e i lavori potranno partire”. Da una parte si potrebbe tirare un sospiro di sollievo, dall’altra la domanda sui tempi amministrativi senza fine lascia qualche dubbio. Il 23 aprile scrivevamo: “Il cantiere all’ex Aermacchi in via Sanvito Silvestro a Varese è tornato operativo. Dopo il via libera da parte della conferenza dei servizi lo scorso 31 marzo, il progetto presentato da Tigros può ripartire”. In realtà le cose non sono andate così e il cantiere è ancora fermo con la quasi certezza che è stata bruciata la stagione estiva.

Certo se si pensa che da quando il 16 novembre 2020 venne annunciato che “L’area dismessa dell’ex Aermacchi a Varese tornerà a vivere”, sono passati 1.730 giorni e 41.536 ore, aspettare qualche settimana potrebbe sembrare il meno. Ma intanto gli abitanti che avevano fatto sentire la propria voce, sono tornati a chiedere a che punto si è arrivati in questa storia che pare infinita.

Dopo iter lunghi, con tanti colpi di scena che si possono leggere in questa sommaria ricostruzione, sembrerebbe arrivata la svolta. “Dal punto di vista amministrativo – fanno sapere dal Comune – la questione è a posto. Servono tre permessi: il primo legato alle opere private e siamo ormai arrivati a termine perché entro agosto ci sarà la firma. C’è poi un secondo punto che riguarda il corso del Vellone che scorre nell’area dell’ex Aermacchi e qui l’ultima parola è di Arpa. Da ultimo serve l’ultimo permesso per chiudere le parti esterne con opere come la ciclabile ed entro settembre potranno partire anche questi lavori”.

L’amministrazione Galimberti non aveva mai fatto mistero di essere favorevole alla riqualificazione dell’area, ma di fatto si aspetterà ancora sperando che quelle firme mancanti siano davvero l’ultimo atto.