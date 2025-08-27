Torna il “Cuirone Maial Festival”

Finalmente, a distanza di un anno, torna per la sua Decima edizione sabato 6 e domenica 7 settembre, il tanto atteso Maial Festival che vedrà la nostra amata ed instancabile COMPAGNIA dei MAI A LETTO alle prese con la loro solita ed unica accoglienza nel luogo del cuore, il caratteristico borgo di Cuirone che ogni anno, da dieci anni, apre le porte per ricordarci che l’estate non sta finendo finchè c’è ancora aria di festa.

La protagonista indiscussa è sempre sua maestà la Costina dagli inebrianti profumi e sapori , a seguire specialità tipiche del territorio pronte a coccolare il vostro palato tra salumi, formaggi, birre artigianali e varietà di pane con uvetta, zucca e segale.

C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non mancherà la musica ad allietare gli animi, sabato sera infatti suonerà la Show Band disco mania che proporrà dalle più belle Hit dagli anni 70 alla dance degli anni 90, per fare un tuffo nel passato e rivivere le emozioni di un tempo mai dimenticato.

Per finire Domenica sera si esibirà la Tribute band “Effetto Vasco” che con l’entusiasmo che li contraddistingue, proporrà i successi tanto amati dal pubblico da cantare sotto il cielo stellato di Cuirone.

La Compagnia dei MAI A LETTO vi aspetta, puntuale come sempre nel suo suggestivo salotto senza pareti, immerso nel verde, dove staccare la spina per due giorni in completo relax tra buon cibo, buona musica, bella gente e con un’organizzazione che non delude mai riuscendo sempre a metterci l’anima accarezzando irrimediabilmente la nostra.