“Chiamami Adulto”: a Olgiate Olona un incontro con Matteo Lancini sul benessere degli adolescenti

Il Comune di Olgiate Olona, con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali e in collaborazione con il Rotary Club Ticino, invita la cittadinanza all’incontro pubblico intitolato “Chiamami adulto: come stare in relazione con gli adolescenti”, che si terrà mercoledì 24 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro AREA 101 (Via Bellotti 22, Olgiate Olona).

Questo evento fa parte del ciclo di incontri “Insieme per il benessere”, un’iniziativa pensata per promuovere la crescita sostenibile, il benessere sociale e rafforzare i legami comunitari. L’incontro avrà come protagonista il Dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, considerato uno dei principali esperti italiani in materia di adolescenza. Il Dott. Lancini è presidente della Fondazione Minotauro e docente presso l’Università Milano Bicocca e l’Università Cattolica di Milano. Inoltre, collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui La Stampa.

Il Dott. Lancini guiderà una riflessione sul ruolo degli adulti nel comprendere e supportare i propri figli di fronte ai disagi adolescenziali. L’incontro sarà moderato dal Dott. Cristiano Castellazzi, che stimolerà il dialogo con i partecipanti, favorendo un confronto proficuo.

Leonardo Richiusa, Assessore ai Servizi Sociali, ha dichiarato: “Oggi più che mai, la relazione tra genitori e figli richiede ascolto, consapevolezza e strumenti adeguati. Con questa iniziativa vogliamo offrire un’occasione di crescita condivisa, in cui adulti e comunità possano trovare spunti per accompagnare i giovani nel loro percorso di vita.”

L’evento è gratuito, ma la partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una mail a salute@comune.olgiateolona.va.it.

Questo appuntamento è rivolto a genitori, educatori, insegnanti e a chiunque desideri approfondire il tema delle relazioni educative, con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e attenta al benessere delle nuove generazioni.