Incidente sulla A8, tre feriti e lunga coda
Ancora una giornata complicata sull'autostrada, per fortuna prima dell'ora di punta
Incidente stradale oggi, 24 settembre, poco dopo le 16 sull’autostradaA8 direzione Varese, nel tratto tra Legnano e Castellanza.
L’incidente ha coinvolto tre persone, un uomo di 52 anni e due giovani, una donna di 27 anni e un uomo di 28 anni. Le prime informazioni parlano di una collisione tra auto, che ha richiesto l’intervento di numerosi soccorsi.
Sul luogo dell’incidente sono stati immediatamente allertati diversi enti di soccorso, tra cui la Polizia Stradale di Novate e i Vigili del Fuoco di Legnano, che sono stati prontamente inviati per gestire l’emergenza, insieme a due ambulanze da Legnano e Saronno e un’automedica. Le persone ferite non sarebbero in gravi condizioni.
L’incidente ha provocato gravi disagi al traffico, con un rallentamento significativo delle auto in transito. Alle 17 c’erano ancora due chilometri di coda in lento movimento.
