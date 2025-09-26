Laboratori Al confine tra Arte e scienza, natura e astronomia al Parco Pineta

Speciale domenica di Porte Aperte il 28 settembre al Centro didattico scientifico di Tradate, con tanti laboratori per bambini e uno speciale viaggio tra nebulose e buchi neri in EcoPlanetario

La nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate è un pomeriggio speciale, dove arte e scienza si incontrano in laboratori creativi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie!

L’appuntamento è per il pomeriggio del 28 settembre, quando bambini e famiglie potranno esplorare tutte le possibilità di visita del Centro Didattico Scientifico, avvetrarsi in un viaggio spaziale per piccoli astronauti tra nebulose e buchi neri in EcoPlanetario, oltre a una serie di laboratori.

L’iniziativa rientra nel progetto CostellAzioni finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2025.

Di seguito tutte le porposte dle pomeriggio al Parco Pinteta.

Laboratorio teatrale “Sei un animale del bosco?

Ore 15 e 16.30 – per bambini tra i 6 e i 9 anni

Scopri quale animale del bosco ti somiglia di più attraverso un laboratorio tra scienza e teatro, esplorando insieme le tue capacità nascoste per orientarti nel grande bosco della vita.

Partecipazione gratuita e prenotazione in loco.

A cura dell’APS Luminanda

Crea la tua storia…

Laboratorio di StoryWriting

Ore 15 e 16.30 – per bambini tra i 6 e i 9 anni

Nel nostro bosco magico succedono cose straordinarie! Inventa e costruisci la storia dei tuoi animali preferiti usando creatività e tanta fantasia.

Partecipazione gratuita e prenotazione in loco

Costruisci il tuo personaggio

Laboratorio didattico STEAM dai 3 ai 99 anni

Con materiali semplici realizza fisicamente il tuo animale preferito o un personaggio immaginario. Un laboratorio pratico e divertente, adatto a tutte le età, per dare vita concreta alle tue idee.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

DALLE NEBULOSE AI BUCHI NERI

Un appassionante viaggio per piccoli astronauti, dai 6 ai 10 anni, pronti a seguire una stella dalla sua nascita sino alla sua spettacolare fine, viaggiando tra giganti rosse, nane bianche, pulsar e buchi neri!

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 15 ed è prenotabile a QUESTO LINK.

Alle ore 16 e alle ore 17 l’evento sarà riproposto per un pubblico di ragazzi e adulti, dai 9 anni in su.

Osservatorio Astronomico

Visita guidata da prenotare in loco e realizzata con il patrocinio del Comune di Tradate