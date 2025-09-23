Varese News

Tempo Libero

Malnate

Torneo di Burraco a sostegno di SOS Malnate

L’appuntamento è per venerdì 26 settembre all’oratorio di Gurone. Iscrizioni ancora aperte

L’inaugurazione della nuova sede di Sos Malnate
Incontri

26 Settembre 2025

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà: venerdì 26 settembre, alle ore 20.30, all’Oratorio di Gurone, si terrà il Torneo di Burraco organizzato a sostegno di SOS Malnate.

La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona e il ricavato sarà interamente destinato a supportare le attività dell’associazione, impegnata da oltre quarant’anni sul territorio nei servizi di soccorso, assistenza sanitaria e promozione del volontariato.

«L’iniziativa vuole essere non solo un’occasione per giocare e stare insieme – commenta il Presidente di SOS Malnate  Massimo Pedrazzini – ma anche un modo concreto per contribuire alla missione di SOS Malnate, che quotidianamente mette al centro la salute e il benessere dei cittadini».

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Elena Monetti al numero 347 4287717.

Organizzato da

23 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

