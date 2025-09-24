Verso la Tre Valli Varesine: Gavirate si prepara con l’iniziativa “Aspettando la Tre Valli Varesine”

L’attesa per la Tre Valli Varesine, la prestigiosa gara ciclistica professionistica in programma il prossimo 7 ottobre, si fa sempre più intensa. A fare da apripista alla grande competizione, sabato 27 settembre, Gavirate ospiterà l’iniziativa “Aspettando la Tre Valli Varesine”, che animerà la città con una serie di eventi imperdibili dalle 9:00 alle 14:00 in via Garibaldi.

L’evento, organizzato dalla Città di Gavirate in collaborazione con la Società Ciclistica Alfredo Binda, Ciclovarese e Panathlon International Club Varese, ha anche uno scopo benefico. Durante la mattinata, tutti gli intervenuti avranno la possibilità di ritirare un prestigioso pass che permetterà di seguire la gara del 7 ottobre in uno spazio riservato sul rettilineo di arrivo a Varese, rendendo l’esperienza ancora più esclusiva per i tifosi della corsa.

Gavirate, che quest’anno accoglierà il doppio passaggio della gara sul celebre “Muro delle Cinque Piante” a Oltrona al Lago, si sta preparando con entusiasmo. Le vetrine della città si sono già “vestite” di maglie da ciclista, creando un’atmosfera unica in vista della manifestazione. Inoltre, sabato 27 settembre, sarà allestita una mostra con libri dedicati al ciclismo varesino, dove gli appassionati potranno scoprire storie e curiosità sul mondo delle due ruote locali.

Un altro momento clou sarà la possibilità di fare una foto con l’opera scultorea di Pietro Scampini, che verrà donata al vincitore della Tre Valli Varesine. Per gli amanti della bicicletta, la manifestazione offrirà anche la possibilità di affrontare in prima persona il “Muro delle Cinque Piante”, con tratti che raggiungono il 16% di pendenza, un’occasione unica per testare la propria resistenza e passione per il ciclismo.

Il gruppo ciclistico più numeroso che parteciperà all’iniziativa riceverà un riconoscimento speciale. E per concludere la mattinata in bellezza, un aperitivo Tre Valli Varesine accoglierà tutti i presenti, creando un’atmosfera di festa e di condivisione.

Un’occasione imperdibile per prepararsi al meglio alla grande gara del 7 ottobre e vivere la passione per il ciclismo in un’atmosfera di solidarietà e sportività. Non mancare all’appuntamento con Aspettando la Tre Valli Varesine a Gavirate.