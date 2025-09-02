Buguggiate porta in tavola la “Voglia di Trentino”

Un’occasione per condividere un momento di convivialità e scoprire piatti che raccontano la cultura e la genuinità delle terre alpine

Un viaggio nei sapori delle Dolomiti, senza spostarsi da Buguggiate. Domenica 14 settembre 2025, alle ore 12.30, l’area feste della Pro Loco di Buguggiate ospiterà l’evento gastronomico

Voglia di Trentino

un pranzo dedicato alle tradizioni culinarie della montagna.

Il percorso gastronomico prevede:

Antipasto : degustazione di formaggi locali, speck e un medaglione di polenta con funghi;

: degustazione di formaggi locali, speck e un medaglione di polenta con funghi; Primo : strangolapreti conditi con burro di malga;

: strangolapreti conditi con burro di malga; Dolce: immancabile strudel di mele, simbolo delle valli trentine.

Un menù semplice e autentico, pensato per portare in tavola il gusto della tradizione, a un prezzo accessibile di 20 euro a persona (bevande escluse).

L’evento si svolgerà presso l’area feste Pro Loco di Buguggiate, in via Verdi (zona Tigros).

I posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione via WhatsApp al numero 375-6485783, fino a esaurimento.

“Voglia di Trentino” è più di un pranzo: è un’occasione per condividere un momento di convivialità e scoprire piatti che raccontano la cultura e la genuinità delle terre alpine.