Arcisate
A Arcisate La Valle della Bevera si racconta: Legambiente Valceresio presenta “Oro blu e arca di biodiversità”
La conferenza si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20:45, alla sala “Ai lavoratori frontalieri”. L’ingresso è libero e gratuito
17 Ottobre 2025
Alla scoperta di uno dei tesori naturalistico del Varesotto: la Valle della Bevera. Legambiente Valceresio ha organizzato un incontro per scoprire
La conferenza, intitolata “La Valle della Bevera: Oro blu e arca di biodiversità”, si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20:45, alla sala “Ai lavoratori frontalieri” in Via Roma n. 2, ad Arcisate. L’ingresso è libero e gratuito.
L’incontro, promosso con il patrocinio del Comune di Arcisate e la collaborazione di numerosi enti territoriali (tra cui i Comuni di Varese e Cantello, la Comunità Montana del Piambello e il Parco Campo dei Fiori), mira a esplorare il territorio della Bevera da molteplici punti di vista scientifici e ambientali.
Il Programma e gli Esperti
La serata sarà introdotta dal Presidente di Legambiente Valceresio, Sergio Franzosi, e vedrà la partecipazione di esperti di rilievo che forniranno un quadro completo e approfondito della Valle:
- Dott.ssa Elisa Scancarello, Naturalista, affronterà il tema de La biodiversità del Parco Valle della Bevera.
- Dott.ssa Donatella Reggiori, Geologa, illustrerà le caratteristiche uniche de Il Canyon della Bevera.
- L’Ing. Dario Pessina di Lereti si concentrerà sull’importanza e la gestione dell’Acqua tesoro della Bevera.
Al termine delle relazioni, il Presidente Franzosi modererà un momento di conclusioni e dibattito, offrendo al pubblico la possibilità di interagire con gli specialisti.
L’iniziativa si configura come un’occasione preziosa per la comunità per conoscere e comprendere a fondo le risorse naturalistiche e ambientali del proprio territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a legambientevalceresio@gmail.com.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.