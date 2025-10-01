A Busto Arsizio il cortometraggio sociale “Out-Ismo”

Il cortometraggio sociale OUT-ISMO nasce dall’esigenza di far conoscere e raccontare il mondo neurodivergente, con particolare attenzione alla realtà dell’autismo.

Un’opera che non si limita a emozionare, ma che diventa strumento di sensibilizzazione, dialogo e inclusione.

Appuntamento al Cinema Teatro Lux di Sacconago alle ore 20.30. La serata sarà arricchita da un momento di confronto prezioso: l’intervista al cast, con la partecipazione di Mattia Colombo, ragazzo autistico e protagonista del corto,

il regista Luciano Peritore,

Simona Lamperti, presidente dell’associazione Progetti Fantasia,

la Dott.ssa Chiara Pigni.

A condurre e presentare l’incontro sarà Romina Cristallo, attrice e promotrice del progetto.

Una serata speciale, un viaggio tra cinema e testimonianze reali, per abbattere barriere e costruire insieme una società più consapevole e inclusiva.