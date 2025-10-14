I Troppo Cattivi 2 al cinema Nuovo di Varese domenica per Cinemakids

Le nuove avventure dei terribili Wolf, Shark, Piranha, Webs e Snake sul grande schermo per bambini e famiglie domenica 19 ottobre alle ore 15

Wolf, Shark, Piranha, Webs e Snake sono i protagonisti del secondo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.

Domenica 19 ottobre alle ore 15 in calendario c’è Troppo Cattivi 2, film d’animazione dell’ultima stagione che racconta una nuova avventura di disperata redenzione per il gruppo di amici bollati per antonomasia come irriducibili guastafeste.

Far dimeniticare al mondo le malefatte combinate in passato non è cosa semplice. Lo sanno bene anche i Troppo Cattivi che uniscono le loro forze nel tentativo quasi impossibile di condute una vita onesta. E non basta: bisogna comunicare agli altri le propie buone azioni e sperare di essere creduti.

I terribili cinque vengono invece accusati di aver introdotto in città un nuovo cattivo: il Bandito Fantasma. Acciuffarlo sarà la loro missione, anche al costo di allearsi con la Governatrice e, ancor più improbabile, con la Commissaria.

La proizione inizierà alle ore 15.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.