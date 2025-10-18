Incidente in autostrada all’altezza di Gallarate: interviene l’elisoccorso

Un incidente ha richiesto nella serata di sabato 18 ottobre l’intervento dell’elisoccorso lungo il tratto di autostrada all’altezza di Gallarate all’innesto con l’A8.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 21:30, un’auto si è scontrata contro un ostacolo. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, per poi soccorrere, in codice giallo, una donna di 48 anni. Sul posto sono intervenuti anche una ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i Vigili del Fuoco di Varese, insieme ai tecnici di ATS Novate, per garantire la sicurezza del tratto stradale e ripristinare la viabilità.

Le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo sono ancora in corso, si registrano nel frattempo code sul tratto di strada interessato dal sinistro.