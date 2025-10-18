Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente in autostrada all’altezza di Gallarate: interviene l’elisoccorso

Soccorsa una donna di 48 anni allo svincolo dell'A8. Code in autostrada

Incidente autostrada gallarate

Un incidente ha richiesto nella serata di sabato 18 ottobre l’intervento dell’elisoccorso lungo il tratto di autostrada all’altezza di Gallarate all’innesto con l’A8.

Secondo le prime informazioni, attorno alle 21:30, un’auto si è scontrata contro un ostacolo. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, per poi soccorrere, in codice giallo, una donna di 48 anni. Sul posto sono intervenuti anche una ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i Vigili del Fuoco di Varese, insieme ai tecnici di ATS Novate, per garantire la sicurezza del tratto stradale e ripristinare la viabilità.

Le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo sono ancora in corso, si registrano nel frattempo code sul tratto di strada interessato dal sinistro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.