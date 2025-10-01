Maracuda apre la rassegna di cinema per bambini al Nuovo di Varese

Dmenica 5 ottobre alle ore 15 parte CinemaKids con il primo di otto appuntamenti e la proiezione dell’animazione Maracuda – diventare grandi è una giungla

Parte domenica 5 ottobre a nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese. Il primo film in calendario è una novità dell’ultima stagione: si intitola Maracuda – diventare grandi è una giungla, tra preistoria, magia ed extraterrestri.

In una foresta nell’età della pietra, il giovane Maracuda vuole dimostrare il suo valore al padre, Rock, capo tribù che sogna di farne il suo erede.

Così si avventura nella giungla e incontra Tink, un uccello extraterrestre con il potere – ingestibile – di trasformare le creature in qualcos’altro. E il capo Rock diventa un gracile e indifeso bruco. Inizia così una rocambolesca avventura da vivere sul grande schermo. Per divertirsi e perché crescere è un’avventura da vivere tra nuove amicizie e scoperte.

La proizione inizierà alle ore 15.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.