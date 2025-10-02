“Nascere a Varese”, un convegno di Azione per riflettere sul declino demografico

Un futuro con meno nascite e più anziani è una prospettiva che Varese non può più permettersi di ignorare. Partendo da questa considerazione, Azione invita la cittadinanza a partecipare al convegno “Nascere a Varese: idee per contrastare il declino demografico”, in programma venerdì 10 ottobre alle 21 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese.

La serata sarà moderata da Rosi Brandi, caporedattore de La Prealpina, e vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti del mondo culturale e accademico per affrontare un tema cruciale: la denatalità e le sue conseguenze sul tessuto sociale, economico e produttivo del territorio.

Secondo le proiezioni, senza interventi decisi, la popolazione varesina potrebbe ridursi a 65.000 abitanti entro il 2050. Un trend che mette a rischio la sostenibilità di servizi pubblici, scuola, sanità e mercato del lavoro.

«Il declino demografico non è solo una questione di numeri, ma una sfida che riguarda il futuro della nostra comunità – dice Franco Binaghi, segretario provinciale di Azione Varese – Con ospiti di alto profilo e proposte concrete, questo evento è un’occasione per immaginare una nuova primavera per Varese».

Interverranno al convegno Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione, che presenterà strategie nazionali ed europee per contrastare la denatalità con proposte concrete; Riccardo Valle, autore di “Oltre l’inverno”, che offrirà una riflessione culturale e comunitaria sulla sfida della denatalità; Maria Pia Abbracchio, professore ordinario di Scienze Farmaceutiche all’Università Statale di Milano, che illustrerà progetti per trattenere i giovani talenti, proponendo un distretto integrato tra università e industria.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese, e di Davide Galimberti, Sindaco di Varese. Entrambi porteranno il punto di vista delle istituzioni locali sulle iniziative già in atto o in programma per rispondere al calo demografico.