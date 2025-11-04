Varese News

Due nuove date italiane nell’estate 2026 per Sting

Il primo appuntamento è per giovedì 3 luglio 2026 a Perugia. La seconda data sarà giovedì 31 luglio a Bassano del Grappa

Generico 03 Nov 2025

Sting torna in Italia nell’estate 2026 con due attesissimi concerti all’interno del suo acclamato tour mondiale “STING 3.0”, che lo vede protagonista in un inedito trio insieme allo storico chitarrista Dominic Miller e al batterista Chris Maas. (foto di Carter B. Smith)

Il primo appuntamento è per giovedì 3 luglio 2026 a Perugia, sul palco prestigioso dell’Arena Santa Giuliana, all’interno della rassegna Umbria Jazz, uno dei festival più importanti del panorama internazionale. La seconda data sarà giovedì 31 luglio a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park nel Parco Ragazzi del ’99.

I biglietti: prevendite da mercoledì 5 novembre

I biglietti saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club di Sting a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre. Seguirà una presale riservata agli utenti registrati su My Live Nation, attiva dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre. La vendita generale aprirà alle 10:00 di venerdì 7 novembre sul sito ufficiale livenation.it.

Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Pubblicato il 04 Novembre 2025
