Luca Marotta e Daniele Durante sul podio del karate internazionale
I due giovani atleti, di Castiglione Olona e Arcisate, hanno vinto con la squadra azzurra il Mondiale della federazione FSKA in Portogallo
Ci sono due talenti del Varesotto nella squadra italiana che ha vinto il titolo mondiale assegnato nel karate dalla federazione FSKA (una organizzazione internazionale di karate tradizionale fondato da Kancho Kenneth Funakoshi) ad Amada in Portogallo.
Luca Marotta, capitano azzurro e residente a Castiglione Olona, e Daniele Durante di Arcisate hanno preso parte alla spedizione in terra lusitana insieme al romano Giuseppe Di Pasquale e ai torinesi Alessandro Fontana e Gioele Brotto.
Una formazione giovanissima – il più “piccolo” non è ancora maggiorenne – che ha realizzato il sogno di salire sul primo gradino di un podio mondiale guidati dagli allenatori Filippo Sanfilippo, Davide Massari e Domenico Caprioli.
