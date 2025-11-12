Origgio partecipa alla International Game Week con giochi e letture per bambini in biblioteca

Sabato 15 novembre un’attività speciale per i bambini dai 7 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi

Un sabato mattina tra libri, giochi e fantasia. In occasione dell’International Games Week, la Biblioteca civica di Origgio propone un’attività speciale per i bambini dai 7 agli 11 anni: un incontro che unisce lettura animata e gioco per stimolare la curiosità e la voglia di partecipare.

L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle 10 nei locali della biblioteca di via ai Boschi 17/A, dove i piccoli partecipanti potranno vivere un’esperienza coinvolgente tra storie da ascoltare e attività ludiche pensate appositamente per la loro età.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della settimana internazionale dedicata al gioco in biblioteca, promossa a livello globale per valorizzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura e socialità, anche attraverso il gioco.

L’incontro è gratuito ma con iscrizione obbligatoria, per garantire una migliore organizzazione e la massima attenzione ai partecipanti.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni: tel. 02 96734136 oppure biblioteca@comune.origgio.va.it