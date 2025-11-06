Varese News

Peace at work, a Varese arriva la Carovana della Pace delle Acli

Tra i giardini estensi e la sede cittadina del movimento sono previsti diversi momenti, tra cui un flash mob che coinvolge ragazzi e ragazze di diverse realtà

Peace at Work: l’Italia del lavoro costruisce la pace..

Le Acli provinciali di Varese APS ospiteranno la prima tappa lombarda della Carovana della Pace “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace”, in programma domenica 9 novembre 2025 ai Giardini Estensi di Varese.

Un pomeriggio dedicato all’incontro, alla riflessione e alla costruzione condivisa della pace, con il coinvolgimento di studenti, volontari, lavoratori e cittadini, per affermare il valore del lavoro come strumento di dialogo e giustizia sociale.

“Vi invitiamo a partecipare all’evento che prenderà il via alle ore 14:00 con il ritrovo presso l’ingresso principale dei Giardini Estensi per la distribuzione dei materiali”.

Alle 14:30 si terrà l’apertura ufficiale della tappa con i saluti istituzionali a cui seguirà, alle 15:00, un flash mob per la pace animato da studenti, volontari e scout, che dispiegheranno una grande bandiera della pace.
Intorno alle 16:00 verrà donato un ulivo all’Associazione Olivicoltori “Olio di Sant’Imerio” di Bosto, simbolo di pace e rinascita.
Alle 16:15, alla sede ACLI di via Speri della Chiesa n.9, si terrà un momento di convivialità e dialogo con i volontari e i ragazzi impegnati nelle attività della Scuola di Italiano per Stranieri.

L’iniziativa rientra nel percorso nazionale della Carovana della Pace, promosso dalle ACLI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, Rete Italiana Pace e Disarmo, e Fondazione perugina per la pace e la cooperazione.

Pubblicato il 06 Novembre 2025
