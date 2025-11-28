Risorgimento e impresa: Renata Castelli racconta Luigi Borghi a Varese

Un’occasione per approfondire una figura ancora poco nota ma dal grande rilievo storico, protagonista del Risorgimento e dell’economia preunitaria. Giovedì 4 dicembre alle 16, la Sala del Risorgimento di Villa Mirabello a Varese ospiterà la conferenza “Luigi Borghi: il patriota e l’imprenditore“, organizzata dalla Sezione “Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana, con il patrocinio del Comune di Varese.

Luigi Borghi (1812–1859), originario di Gallarate, fu una figura complessa e affascinante, capace di coniugare l’impegno politico mazziniano con l’attività imprenditoriale in un periodo di forti fermenti storici e sociali. La sua biografia, sebbene breve, è ricca di intrecci tra dimensione economica, civile ed esistenziale, che lo portarono ad essere attivo ben oltre i confini locali, con uno sguardo rivolto all’Europa.

A raccontarne la storia sarà la professoressa Renata Castelli, storica dell’arte e membro del direttivo dell’Associazione Mazziniana varesina, che proporrà una lettura approfondita della vita di Borghi, inserita nel contesto culturale e politico del XIX secolo.

L’incontro si svolgerà nella Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello, accessibile da piazza della Motta solo a piedi. Ad introdurre la conferenza sarà Leonardo Tomassoni, presidente della sezione varesina dell’Associazione Mazziniana Italiana.

Ingresso libero