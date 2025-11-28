Varese News

Tempo Libero

Varese

Risorgimento e impresa: Renata Castelli racconta Luigi Borghi a Varese

Giovedì 4 dicembre la Sala del Risorgimento di Villa Mirabello a Varese ospiterà la conferenza “Luigi Borghi: il patriota e l’imprenditore”, organizzata dalla sezione varesina dell’Associazione Mazziniana Italiana

Generico 24 Nov 2025
Incontri

04 Dicembre 2025

Un’occasione per approfondire una figura ancora poco nota ma dal grande rilievo storico, protagonista del Risorgimento e dell’economia preunitaria. Giovedì 4 dicembre alle 16, la Sala del Risorgimento di Villa Mirabello a Varese ospiterà la conferenza “Luigi Borghi: il patriota e l’imprenditore“, organizzata dalla Sezione “Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana, con il patrocinio del Comune di Varese.

Luigi Borghi (1812–1859), originario di Gallarate, fu una figura complessa e affascinante, capace di coniugare l’impegno politico mazziniano con l’attività imprenditoriale in un periodo di forti fermenti storici e sociali. La sua biografia, sebbene breve, è ricca di intrecci tra dimensione economica, civile ed esistenziale, che lo portarono ad essere attivo ben oltre i confini locali, con uno sguardo rivolto all’Europa.

A raccontarne la storia sarà la professoressa Renata Castelli, storica dell’arte e membro del direttivo dell’Associazione Mazziniana varesina, che proporrà una lettura approfondita della vita di Borghi, inserita nel contesto culturale e politico del XIX secolo.

L’incontro si svolgerà nella Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello, accessibile da piazza della Motta solo a piedi. Ad introdurre la conferenza sarà Leonardo Tomassoni, presidente della sezione varesina dell’Associazione Mazziniana Italiana.

Ingresso libero

28 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.