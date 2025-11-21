Se la fertilità è una sfida: Porte Aperte al Next Fertility ProCrea di Lugano

L’infertilità è una sfida che riguarda sempre più coppie e poter contare su occasioni di formazione e informazione serie, gratuite e aperte a tutti rappresenta un passo fondamentale per affrontarla con consapevolezza. «Il Porte Aperte nasce proprio con questo obiettivo: offrire dialogo e vicinanza a chi sta cercando un figlio», sottolinea Andrea Barlocco, direttore generale di Next Fertility ProCrea.

Sabato 22 novembre 2025, dalle 14.15 alle 16.30, il centro di Lugano organizza una nuova giornata “Porte Aperte”: un pomeriggio per conoscere da vicino le risposte che la medicina della riproduzione mette oggi a disposizione, partecipando gratuitamente in presenza (via Clemente Maraini 8, Lugano) oppure online su Zoom.

Il programma prevede una conferenza introduttiva, l’incontro diretto con l’équipe medica specializzata in ginecologia, embriologia e ostetricia, la visita della clinica e, su prenotazione ma sempre gratuitamente, un colloquio personale di 20 minuti con gli specialisti del centro.

All’appuntamento del 22 novembre interverranno: Andrea Barlocco, direttore generale; Kelly Cabrilo, ginecologa e specialista in medicina della riproduzione; Chaimae Zehhaf, ostetrica, responsabile del team aiuto medico e della sala operatoria; e un embriologo della clinica, che presenterà il lavoro svolto quotidianamente in laboratorio.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, contattando il numero +39 02 600 630 41 (dall’Italia), il numero +41 91 924 55 55 (dalla Svizzera) oppure scrivendo a info@procrea.ch con oggetto “Giornata Porte Aperte – 22 novembre”.

Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione da oltre 25 anni. Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera italiana ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione.

Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) accreditato dal 2021 secondo la norma ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch