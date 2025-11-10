Varese
Souvenir invisibili è lo spettacolo per bambini isprato a Calvino in scena a Varese
Partecipazione gratuita per lo spettacolo di Karakorum teatro ispirato a Le città invisibili, in scena domenica 16 novembre alle ore 16 alla Biblioteca civica di Varese
La biblioteca civica di Varese si fa teatro per bambini domenica 16 novembre per Souvenir invisibili, lo spettacolo di Karakorum Teatro che è un viaggio tra i cinque sensi, ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino.
Lo spettacolo inizierà alle ore 16 e porterà i bambini a scoprire come ciascun senso può concentrare un ricordo, un’immagine e forse un momento irripetibile di felicità.
Uno spettacolo interattivo, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni, che si snoda tra i racconti di Marco, esploratore alla corte del Gran Khan Kublai, nei quali città reali e città invisibili si confondono per far affiorare ricordi di viaggi, mondi incontrati e desiderati..
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la presentazione a questo link.