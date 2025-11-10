Souvenir invisibili è lo spettacolo per bambini isprato a Calvino in scena a Varese

La biblioteca civica di Varese si fa teatro per bambini domenica 16 novembre per Souvenir invisibili, lo spettacolo di Karakorum Teatro che è un viaggio tra i cinque sensi, ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino.

Lo spettacolo inizierà alle ore 16 e porterà i bambini a scoprire come ciascun senso può concentrare un ricordo, un’immagine e forse un momento irripetibile di felicità.

Uno spettacolo interattivo, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni, che si snoda tra i racconti di Marco, esploratore alla corte del Gran Khan Kublai, nei quali città reali e città invisibili si confondono per far affiorare ricordi di viaggi, mondi incontrati e desiderati..

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la presentazione a questo link.