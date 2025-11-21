Una mostra e tanti premi: Venegono Inferiore celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia

L’appuntamento è per sabato 22 novembre in Municipio. La mostra si aprirà alle ore 10 con l’esposizione dei lavori e la presentazione dei progetti realizzati. Alle 11 si terrà la premiazione

Sabato 22 novembre alle 10 nella sede del Municipio, il Comune di Venegono Inferiore ospita una mattinata speciale dedicata ai più piccoli e al loro diritto a essere ascoltati, protetti e valorizzati. Si inaugura infatti la mostra degli elaborati del concorso “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, organizzato in collaborazione con il Polo per l’Infanzia “San Francesco d’Assisi” e l’Istituto Comprensivo Marconi.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini e i ragazzi delle scuole del territorio che, attraverso disegni, testi e altri elaborati creativi, hanno raccontato il loro punto di vista sui diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a ogni bambino e bambina, ovunque nel mondo.

La mostra si aprirà alle ore 10 con l’esposizione dei lavori e la presentazione dei progetti realizzati. Alle 11 si terrà la premiazione ufficiale dei partecipanti al concorso, con il riconoscimento dei lavori più significativi.

L’evento rientra nelle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia.