A Barasso “Letture sotto l’albero” per i più piccoli e le loro famiglie

Sabato 13 dicembre pomeriggio di storie e creatività con Nati per Leggere. Attività gratuita dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni nella Biblioteca Comunale

Un sabato pomeriggio dedicato ai più piccoli e alla magia delle storie natalizie: il 13 dicembre alle ore 15, presso la Biblioteca Comunale di Barasso, si terrà l’appuntamento “Letture sotto l’albero”, con letture animate e un laboratorio creativo pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati dai genitori.

L’iniziativa è promossa dal programma Nati per Leggere, attivo da anni in tutta Italia per diffondere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia, e sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Storie da ascoltare, mani da usare

Dopo le letture, i piccoli partecipanti potranno mettersi all’opera con un laboratorio creativo ispirato al Natale, in un clima di gioco e condivisione con i propri genitori.

L’appuntamento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: per iscriversi è sufficiente scrivere una mail a biblioteca.barasso@gmail.com.