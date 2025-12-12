A Cocquio Trevisago un Natale tra musica, fiabe e laboratori per bambini

Due appuntamenti da non perdere a Cocquio Trevisago segnano l’avvicinarsi delle festività natalizie, tra musica dal vivo e iniziative dedicate ai più piccoli.

Sabato 13 dicembre il Teatro SOMS di Caldana ospiterà il Concerto di Natale, mentre il pomeriggio di sabato 20 sarà tutto dedicato ai bambini con “Natale in Biblioteca”, tra letture animate e laboratori creativi.

Sabato 13 dicembre: il Concerto di Natale al Teatro SOMS

Alle 21.00 il sipario del Teatro SOMS in via Malgarini, a Caldana, si aprirà su una serata musicale organizzata dal Comune di Cocquio Trevisago in collaborazione con l’associazione Florete Flores.

Protagonisti del concerto saranno il Quartetto Milano Virtuosa, la pianista Laura Faranda e il direttore Mirko Luppi. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Sabato 20 dicembre: “Natale in Biblioteca” per i più piccoli

Il sabato successivo, alle 15.30, la Biblioteca Comunale “E. Gallico” apre le porte ai bambini dai 4 ai 10 anni per un pomeriggio speciale.

In programma: Lettura animata – Laboratorio creativo per realizzare la tovaglietta della colazione di Natale – E naturalmente, la Cassetta di Babbo Natale per imbucare la propria letterina.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cocquio Trevisago e si terrà nella sede della biblioteca in via Motto dei Grilli 30 .