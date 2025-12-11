Varese News

Alice nel paese delle meraviglie è il musical in scena domenica al Teatro di Varese

Domenica 14 dicembre alle ore 17 il nuovo musical della Compagnia delle formiche promette meraviglia ed emozioni per grandi e bambini

Bambini

14 Dicembre 2025

Il musical Alice nel paese delle meraviglie va in scena al Teatro di Varese, domenica 14 dicembre alle ore 17 e promoette meraviglia: “Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia”, assicura la presentazione dello spettacolo.

In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, un Cappellaio Matto  è perfettamente in linea. Ma come non perdere la testa in un mondo al contrario e, soprattutto, con la folle Regina di Cuori nei paraggi?Un grande classico della letteratura in un nuovo musical affidato alla Compagnia delle formiche.

Un cast di 15 eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare.
Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo che si annuncia indimenticabile.

11 Dicembre 2025
