Heidi protagonista a Varese delle domeniche al Cinema in famiglia con CinemaKids

È il cucciolo di Line Parpica l’amico di Heidi nel nuovo film di animazione in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 per il prossimo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.

Quando Heidi salva un cucciolo di lince ferito, emasto bloccato in una trappola tesa da un astuto industriale, il signor Schnaittinger, decide di curarlo in segreto e chiamarlo Paprica. Ma mentre i giochi vivaci del cucciolo iniziano ad attirare attenzioni indesiderate, Heidi scopre che i piani di Schnaittinger per costruire una segheria che rischia di distruggere il territorio, minacciano non solo il cucciolo, ma l’intero ecosistema alpino.

Cosí, con il suo fedele amico Peter e l’inseparabile San Bernardo Nebbia, Heidi intraprende un’audace avventura per riportare Paprica dalla sua famiglia prima che sia troppo tardi.

Lungo il cammino Heidi si trova a fronteggiare le insidie della natura, i pericoli dell’avidità umana e la forza profonda dei legami di amicizia.

La proizione inizierà alle ore 15.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.