A Villa Borletti di Origgio una serata speciale sul capolavoro di Wagner “L’Anello del Nibelungo”

Il fascino senza tempo dell’epopea nordica e la potenza della musica classica si incontrano per una serata speciale dedicata a una delle opere più maestose della storia. Venerdì 23 gennaio alle 21,a Villa Borletti di Origgio il pubblico potrà immergersi nel racconto de “L’Anello del Nibelungo” di Richard Wagner, un appuntamento che celebra un anniversario significativo per la cultura europea.

Un omaggio a 150 anni di storia

L’incontro nasce infatti con l’intento di celebrare i 150 anni dalla prima esecuzione completa del ciclo wagneriano, un’opera monumentale che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo e la storia della musica moderna. Non si tratterà di una semplice lezione accademica, ma di un viaggio guidato attraverso le trame, i miti e le simbologie che compongono questa complessa architettura sonora e narrativa.

La guida di Dario Monticelli

A condurre gli spettatori tra dei, eroi e creature mitologiche sarà il musicolo Dario Monticelli, che guiderà il pubblico in un viaggio appassionante dentro l’universo epico e simbolico del grande compositore tedesco.

La serata, intitolata “L’inizio e la fine del mondo”, si propone come un racconto accessibile e coinvolgente dei temi centrali dell’opera: il potere, la brama, la rovina e la possibilità di rinascita. Un percorso affascinante che ancora oggi continua a ispirare registi, artisti e pubblico.

Ingresso libero fino a esaurimento posti