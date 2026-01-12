Al via lo “storico” corso di sci dello Sci Club Assi

Varese News

Sulle piste di Domobianca la ventisettesima edizione della rassegna invernale. Cinque sabati di sport e divertimento con un'attenzione speciale ai più piccoli: lezioni gratuite per i principianti delle scuole elementari

L’inverno entra nel vivo e, con le prime vette imbiancate che profilano l’orizzonte, si rinnova un appuntamento che per Somma Lombardo è ormai una certezza del calendario sportivo. Lo Sci Club Assi si prepara per la ventisettesima edizione del suo tradizionale corso di sci alpino e snowboard, un’occasione pensata per chi vuole muovere i primi passi sulla neve o perfezionare la propria tecnica.

Ospiterà il corso Domobianca, stazione sciistica recentemente rinnovata che offre strutture all’avanguardia a poco più di un’ora di strada da Somma Lombardo. Il calendario delle lezioni si svilupperà interamente nei pomeriggi di sabato, scelta che permette ai partecipanti di godersi la montagna senza lo stress delle lunghe trasferte. Si parte il 17 gennaio 2026 e si proseguirà con cadenza settimanale nelle date del 24 e 31 gennaio, per poi concludersi con gli appuntamenti del 7 e 14 febbraio.

Agevolazione straordinaria per i più giovani: per tutti i bambini fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato, le ore di lezione saranno completamente gratuite. Si tratta di un segnale forte per incentivare i piccoli atleti a scoprire il fascino delle discese in totale sicurezza, guidati da istruttori qualificati.

I soci dello sci club potranno inoltre beneficiare di sconti dedicati sull’acquisto dello skipass e di agevolazioni particolari per le consumazioni presso il self-service della località piemontese, una scelta che rende la giornata sulla neve più accessibile per le famiglie. Il percorso formativo non si esaurirà però solo tra i paletti delle lezioni: come da tradizione, il gran finale sarà affidato alla gara di fine corso, un momento di sana competizione ma anche di festa dove tutti i partecipanti potranno mettere alla prova i progressi fatti durante le cinque settimane.

Per chi volesse approfondire i dettagli logistici, le modalità di iscrizione o i costi del tesseramento:

Contatti
Via Mosterts 8/10 Somma Lombardo
+39 331 77 53 680
info@sciclubassi.it

Orari
MARTEDI: dalle 21 alle 23
VENERDI: dalle 21 alle 23

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
