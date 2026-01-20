Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Stein di Gavirate
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti: Matilde Nodari, Christian Battaini, Riccardo Doni e Federico Pestana Levante. Mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Matilde Nodari, Christian Battaini, Riccardo Doni e Federico Pestana Levante sono gli ospiti della trasmissione “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 14 gennaio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
Sono i rappresentanti degli studenti dell’istituto Stein di Gavirate, una scuola con otto indirizzi diversi tra percorsi liceali, tecnici e professionali. Un istituto grande e in forte crescita con un’offerta ampia non solo a livello didattico.
I rappresentanti degli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 i diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse
