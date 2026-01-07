Da Milano all’Everest in bici: una serata “vagabondiario” al circolo Quarto Stato di Cardano

Continua la collaborazione tra la Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e il circolo cardanese. Ospite il cicloviaggiatore Claudio Piani

Nuovo appuntamento dedicato al viaggio, alla lentezza e allo sguardo sul mondo torna al Circolo Quarto Stato, che giovedì 15 gennaio 2026 ospiterà la serata “Da Milano all’Everest in bici”, progetto promosso da Fiab Varese.

Si tratta del secondo incontro organizzato insieme al circolo dopo quello di settembre dedicato al racconto Il viaggio sbagliato e conferma un percorso condiviso che intreccia mobilità sostenibile, esperienza personale e narrazione.

Protagonista della serata sarà Claudio Piani, viaggiatore e autore (sui social come Vagabondiario), che porterà il pubblico dentro dieci anni di vita nomade vissuti principalmente in Asia. Un racconto che attraversa continenti e culture, partendo simbolicamente da Milano per arrivare fino alle vette himalayane, passando dall’Estremo Oriente all’Indocina, dall’Iran alla Siberia, fino al deserto australiano e alla Via della Seta. Al centro non solo la bicicletta come mezzo di viaggio privilegiato, ma anche una riflessione più ampia sul senso del partire, dell’adattarsi e del mettersi in discussione.

Nel suo percorso, Piani ha alternato lunghi viaggi avventurosi a lavori occasionali e spesso lontani dall’immaginario comune: pastore in Mongolia, taglialegna in Russia, maestro di scuola elementare in Cina. Esperienze che diventano racconto e occasione per interrogarsi sul rapporto tra movimento, lavoro e identità, e sul modo in cui il viaggio può trasformarsi in una vera e propria scelta di vita.

Durante l’incontro sarà anche possibile acquistare il libro di Claudio Piani.

Il Circolo Quarto Stato aprirà come di consueto alle 19.30, offrendo la possibilità di cenare o bere qualcosa in un ambiente informale e accogliente. La presentazione del libro inizierà alle 21.00. Un appuntamento che unisce racconto, esperienza e convivialità, e che si rivolge a chi ama viaggiare, pedalare o semplicemente ascoltare storie capaci di andare lontano.