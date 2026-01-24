Golasecca a teatro con “Il convento di suor Giuliva”

A Golasecca torna il teatro con un nuovo appuntamento della rassegna Su il sipario giunta alla sua terza edizione. Domenica 1 febbraio alle 16:00 il palcoscenico dell’Oratorio San Luigi ospita la commedia Il convento di suor Giuliva presentata dal Gruppo teatrale Gianni Rodari dell’associazione culturale Il brutto Anatroccolo.

La regia dello spettacolo è affidata a Rossella Pezzuti che guida un cast impegnato in una rappresentazione carica di ironia e divertimento ambientata tra le mura di un particolare monastero.

Il cast

Regia – Rossella Pezzuti.

Madre Badessa: Michela Altinoni;

Suor Esausta: Francesca D’Alessandro;

Suor Fiaschina: Elisa Petroniro;

Suor Tristana: Elena Vignati;

Suor Demenza: Maria Rosaria Tucci;

Suor Padella: Franca Mazzucchelli;

Suor Giuliva: Rossella Pezzuti;

Anastasia: Alessio Colucci.

Tecnico luci e audio: Sergio Bruzzese e Maurizio Menegol.

I fondi raccolti per aiutare la Parrocchia di Golasecca

L’evento si svolge in via Monte Tabor 2 ed è aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso alla sala è libero con la possibilità di lasciare un’offerta spontanea al termine della rappresentazione. Il ricavato delle donazioni raccolte durante il pomeriggio sarà interamente devoluto alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Golasecca per sostenere le attività della comunità locale.

Per ricevere ulteriori dettagli o richiedere informazioni specifiche è possibile contattare l’organizzazione scrivendo all’indirizzo email oratoriosanluigigolasecca@gmail.com.