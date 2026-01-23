Gallarate
I Musicanti di Brema al Teatro di Gallarate per Condominio Kids
Lettura drammatizzata e laboratorio a tema a cura dell’attrice Liliana Maffei per bambini dai 4 agli 11 anni domenica 25 gennaio alle ore 16
La favola classica I Musicanti di Brema è al centro della lettura animata con laboratorio in programma domenica 25 dicembre alle ore 16 nel Ridotto del Teatro Condominio di Gallarate.
La narrazione è a cura dell’attrice e regista Liliana Maffei, a partire da un racconto magico che racconta di amicizia, avventura e indipendenza.
L’evento è il terzo appuntamento della nuova rassegna Consominio Kids: una serie di letture e laboratori per bambini in programma con cadenza mensile la domenica pomeriggio alle ore 16.
Condominio Kids è un format pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni, che vede il racconto drammatizzato di una storia seguito da un piccolo laboratorio a tema.
L’idea alla base di questa proposta artistica è quello della fiaba come strumento educativo, evolutivo e di crescita dei piccoli ascoltatori.
Di seguito i prossimi appuntamenti del 2026.
8 febbraio 2026: “Diverso da chi?”
29 marzo 2026: “Avrò cura di te”
19 aprile 2026: “Dal cielo alla terra”
17 maggio 2026: “”Il mostro peloso”
Eventi rivolti a bambini di età compresa indicativamente tra i 4 e gli 11 anni e ospitati dal Ridotto del Teatro Condominio.
Biglietto – posto unico – a 10 euro.
Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@teatrocondominio.