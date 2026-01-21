“Maschere di Natura”, alla Palude Brabbia un evento tra arte e maschere naturali

Laboratorio creativo per bambini!

Visti gli imminenti festeggiamenti del carnevale, vogliamo proporre la realizzazione di maschere naturali per i vostri bambini!

Dopo un piccolo giro in Oasi dove raccoglieremo legnetti, foglie e ciò che la Natura ci offre, andremo in un luogo al coperto se farà freddo, dove daremo libero sfogo alla vostra creatività!

Pennelli, pennarelli e colla alla mano andremo a creare insieme maschere per Carnevale a tema “Natura”. Volpi, farfalle, lupi e scoiattoli saranno soli alcuni degli esempi da prendere come spunto per realizzare la maschera che porterete a casa per sfilare tra coriandoli e stelle filanti.

I genitori aiuteranno i più piccoli con colla e forbici!

Alla fine faremo una merenda tutti insieme, sfoggiando le maschere realizzate!

INFORMAZIONI:

Termine attività per le ore 17.00 circa

Evento aperto per bambini dai 5 ai 9 anni.

La donazione per partecipare è di 8€ a bambino, 5€ per i soci LIPU (pagamento in contanti – No POS)

Si consigliano scarponcini e abiti caldi.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo l’evento sarà tenuto al chiuso in ambiente riscaldato.

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Parcheggi: davanti al centro visite di Inarzo oppure nella vicina chiesa (3minuti a piedi) sempre ad Inarzo in via Vanetti