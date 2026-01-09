Primi timidi fiocchi: il meteo del weekend tra neve e favonio

Il cielo sopra il Varesotto ha iniziato a mostrare il suo volto più invernale proprio in queste ore. Nella mattinata di venerdì 9 gennaio in alcune zone del nord della provincia sono stati avvistati i primi timidi fiocchi di neve, probabilmente sospinti verso valle dal vento. (Nella foto le cascata della Valganna nella foto di Maurizio Bresciani)

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, la giornata odierna resterà caratterizzata da un cielo solo parzialmente soleggiato, con passaggi nuvolosi estesi che interesseranno l’intera provincia. Mentre le nevicate risulteranno più intense lungo l’arco alpino, non è escluso che qualche fiocco possa raggiungere anche le nostre Prealpi. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono segnalate in rialzo rispetto ai giorni scorsi, mentre le massime resteranno stazionarie.

Il quadro meteorologico è destinato a mutare sensibilmente con l’arrivo di sabato 10 gennaio. Il sole tornerà a dominare la scena, e l’area pedemontana sarà interessata da un deciso vento di favonio. Se lungo le Alpi di confine resisteranno nuvole e deboli nevicate, sulle Prealpi si vedranno soltanto passaggi di nubi medio-alte che non dovrebbero guastare la giornata. Sarà un sabato meno freddo, grazie a un sensibile rialzo delle temperature massime. In quota il vento soffierà forte da Nord Ovest, attenuandosi progressivamente man mano che si scende verso le basse quote.

La settimana si chiuderà con una domenica 11 gennaio all’insegna della limpidezza. Il cielo sarà sereno e l’aria tersa, ancora una volta grazie alla ventilazione da Nord che porterà raffiche di favonio a tratti fin sull’alta pianura. Questo scenario favorirà un ulteriore aumento termico, con il termometro che potrà toccare punte di 8 gradi, regalando un pomeriggio gradevole per chi sceglierà di trascorrere qualche ora all’aperto dopo le incertezze di inizio weekend.