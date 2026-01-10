Trova la bici rotta e per protesta blocca il traffico a Como

Pomeriggio difficile per gli agenti della polizia in pieno centro a Como, venerdì pomeriggio. Intorno alle ore 17:30, gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenire d’urgenza in Piazza Vittoria, nei pressi della storica Porta Torre, a causa di un uomo che stava bloccando deliberatamente la circolazione veicolare.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino gambiano di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, aveva iniziato a prelevare alcune transenne per posizionarle sulla sede stradale, formando una vera e propria barriera invalicabile per le auto. Al centro della carreggiata, per completare l’ostruzione, il giovane aveva disteso sull’asfalto anche la propria bicicletta.

Le numerose segnalazioni giunte alla centrale operativa hanno permesso l’arrivo tempestivo delle volanti. Al loro arrivo, gli agenti hanno individuato il 26enne ancora intento a presidiare il blocco stradale.

L’intervento per ripristinare la viabilità non è stato semplice: l’uomo ha reagito con estrema ostilità, inveendo contro i poliziotti e opponendo resistenza. Solo dopo una difficile mediazione, gli agenti sono riusciti a farlo desistere dai suoi intenti e ad assicurarlo all’interno dell’auto di servizio, procedendo poi a sgomberare la carreggiata dagli ingombri.

Una volta accompagnato in Questura e riportato alla calma, il giovane ha spiegato le motivazioni del suo eclatante gesto. Ha dichiarato di aver agito per protesta e per attirare l’attenzione delle autorità, sostenendo di aver ritrovato, pochi giorni prima, la propria bicicletta danneggiata nei pressi della stazione di Como Borghi.

Nonostante lo sfogo legato al danno subito, la condotta del giovane ha fatto scattare pesanti provvedimenti. Al termine delle attività di identificazione, il 26enne è stato denunciato a piede libero per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ostruzione della strada. Grazie al pronto intervento degli agenti, la sicurezza e la normale circolazione nella zona di Porta Torre sono state ripristinate in breve tempo.