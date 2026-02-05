Busto Arsizio
A Busto Arsizio arriva Meneghino alle Olimpiadi
Uno spettacolo che unisce burattini e teatro d’attore. Un’occasione anche per parlare con i bambini di sport, amicizia e fair play, senza prediche: qui si gioca, si sbaglia, ci si aiuta e si ride
Domenica 8 febbraio 2026 arriva a Busto Arsizio “Meneghino alle Olimpiadi”, uno spettacolo che unisce burattini e teatro d’attore. Un’occasione anche per parlare con i bambini di sport, amicizia e fair play, senza prediche: qui si gioca, si sbaglia, ci si aiuta e si ride.
Il protagonista è Meneghino, la maschera milanese più scanzonata: viene catapultato nel mondo delle Olimpiadi invernali e si ritrova tra prove improbabili, incontri buffi e imprevisti a catena. Il messaggio è chiaro e adatto ai bambini: vincere non significa per forza arrivare primi, ma giocare con lealtà, fare squadra e divertirsi.
In questa data è prevista anche una piccola cornice a tema: “Giornata Speciale Olimpiadi”.
L’idea è semplice e riuscita: trasformare il pubblico in una “squadra” coloratissima.
COSA POTETE FARE?
venire vestiti da sportivi;
portare una bandiera di qualsiasi Paese;
oppure creare a casa una “bandiera della fantasia”.
Al termine: piccola estrazione olimpica e foto di squadra del pubblico.
Spettacolo per bambini Meneghino alle Olimpiadi
di e con L’Arca di Noè Teatro/Ortoteatro
Quando: domenica 8 febbraio 2026
Orario: ore 17.00
Dove: Teatro San Giovanni Bosco, Via Bergamo 12, Busto Arsizio (VA)
Biglietto: 7,00 euro (posto unico)
Sotto i 3 anni: ingresso gratuito
Info e prenotazioni:
email: prenotazione@arcadinoeteatro.com. telefono: +39 351 3751758