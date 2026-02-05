A Busto Arsizio arriva Meneghino alle Olimpiadi

Uno spettacolo che unisce burattini e teatro d’attore. Un’occasione anche per parlare con i bambini di sport, amicizia e fair play, senza prediche: qui si gioca, si sbaglia, ci si aiuta e si ride

Domenica 8 febbraio 2026 arriva a Busto Arsizio “Meneghino alle Olimpiadi”, uno spettacolo che unisce burattini e teatro d’attore. Un’occasione anche per parlare con i bambini di sport, amicizia e fair play, senza prediche: qui si gioca, si sbaglia, ci si aiuta e si ride.

Il protagonista è Meneghino, la maschera milanese più scanzonata: viene catapultato nel mondo delle Olimpiadi invernali e si ritrova tra prove improbabili, incontri buffi e imprevisti a catena. Il messaggio è chiaro e adatto ai bambini: vincere non significa per forza arrivare primi, ma giocare con lealtà, fare squadra e divertirsi.

In questa data è prevista anche una piccola cornice a tema: “Giornata Speciale Olimpiadi”.

L’idea è semplice e riuscita: trasformare il pubblico in una “squadra” coloratissima.

COSA POTETE FARE?

venire vestiti da sportivi;

portare una bandiera di qualsiasi Paese;

oppure creare a casa una “bandiera della fantasia”.

Al termine: piccola estrazione olimpica e foto di squadra del pubblico.

Spettacolo per bambini Meneghino alle Olimpiadi

di e con L’Arca di Noè Teatro/Ortoteatro

Quando: domenica 8 febbraio 2026

Orario: ore 17.00

Dove: Teatro San Giovanni Bosco, Via Bergamo 12, Busto Arsizio (VA)

Biglietto: 7,00 euro (posto unico)

Sotto i 3 anni: ingresso gratuito

Info e prenotazioni:

email: prenotazione@arcadinoeteatro.com. telefono: +39 351 3751758