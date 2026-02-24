A Busto Arsizio l’incontro “Nel nodo della relazione: gli incontri che ci abitano”

Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 alla Biblioteca Roggia, Sala Monaco (via P.C. Marliani 7) a Busto Arsizio, si terrà l’incontro dal titolo “Nel nodo della relazione: gli incontri che ci abitano”.

Protagonista della serata sarà Cesare Picco, che dialogherà con Monica Pinciroli a partire dal suo libro “La geometria della mente. Per un modello pedagogico della psiche e della consapevolezza”. Un’occasione per approfondire il tema della relazione come spazio interiore ed esperienza che contribuisce a definire identità, consapevolezza e crescita personale.

L’incontro si inserisce in un progetto promosso dal Centro Culturale del Teatro delle Arti, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Varesotto, e con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività formative. L’evento è parte del Caffè letterario

Una serata di dialogo e riflessione aperta alla cittadinanza, dedicata a chi desidera interrogarsi sul significato degli incontri che segnano il nostro percorso umano.