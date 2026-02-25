A CASAEVENTI Varese, un ciclo di workshop creativi tra bellezza, design e arte del ricevere

Prosegue a CASAEVENTI, spazio di design nel cuore di Varese, il calendario di appuntamenti dedicati alla bellezza, alla creatività e all’esperienza, con una serie di open class e workshop tematici pensati per appassionati che desiderano approfondire competenze e linguaggi legati all’estetica, al fare creativo e all’arte dell’accoglienza.

Il primo appuntamento, in programma domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, è una Open Class di Trucco over 50, un pomeriggio tutto al femminile dedicato alla bellezza consapevole, al tempo lento e alla possibilità di incontrare nuove persone in un contesto curato e informale.

8 marzo – Open Class di Trucco over 50

La open class, realizzata in collaborazione con il beauty store Lively, si svolgerà dalle 15 alle 18 e prevede una dimostrazione pratica su modella a cura di una make-up artist professionista, che guiderà le partecipanti alla scoperta di tecniche semplici ed efficaci per valorizzare il viso nella quotidianità.

L’incontro si concluderà con un aperitivo pensato come momento di socializzazione e condivisione e con la consegna di una Beauty Bag davvero speciale per le partecipanti che potranno essere massimo 15.

Accanto a questo appuntamento, CASAEVENTI inaugura un ciclo di workshop creativi ed esperienziali curati da Sara Giovanna Carletti in arte Saragiò, titolare di SARAGIÓ DESIGN, imprenditrice creativa, titolare di due brand di gioielli semi-preziosi distribuiti in gioiellerie selezionate e che da anni opera nel mondo del design degli eventi, del luxury Wedding e dell’arte del ricevere. È, inoltre, anima fondatrice e creativa di CASAEVENTI, spazio dedicato all’accoglienza e alla progettazione di eventi, nonché direttore creativo di importanti saloni espositivi dedicati alla tavola e allo stile dell’abitare, oltre che consulente e stylist per riviste, aziende e privati che desiderano curare estetica e immagine in modo coerente e raffinato.

Accanto all’attività progettuale, svolge da tempo attività di docenza, con corsi e masterclass generalmente rivolti ad addetti ai lavori. I workshop proposti a CASAEVENTI nascono invece con l’intento di aprire queste competenze anche agli appassionati, offrendo loro l’opportunità di vivere in un contesto accessibile, curato e stimolante.

21 marzo – Workshop “Piccoli Gioielli Creativi”

Sabato 21 marzo, in due fasce orarie (dalle 10 alle 12.30 oppure dalle 15 alle 17.30), si terrà il workshop Piccoli Gioielli Creativi con utilizzo di materiali diversi e piccoli fiori di stagione, pensato per accogliere simbolicamente la primavera.

Durante l’incontro, ogni partecipante realizzerà un piccolo gioiello utilizzando materiali diversi e fiori, da portare a casa al termine del workshop.

Questo appuntamento inaugura una serie di laboratori dedicati al mondo del bijoux creativo: il prossimo, previsto per fine aprile, sarà dedicato ai gioielli in carta e resina, a cui seguiranno altri incontri tematici.

Sabato 21 marzo

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30

Minimo 5 – massimo 8 partecipanti

Costo: 60 euro, materiali inclusi

Ogni partecipante realizza e porta a casa un piccolo gioiello.

28 marzo – Masterclass “La Tavola Creativa”

Sabato 28 marzo, in doppia fascia oraria (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30), CASAEVENTI ospiterà la masterclass La Tavola Creativa, dedicata alla primavera e alla prossima Pasqua.

Un incontro pensato per appassionati dell’arte del ricevere, durante il quale verranno illustrati i principali concetti della scenografia della tavola e presentate due mise en place semplici, replicabili e personalizzabili, ispirate alla stagione primaverile e appunto alla tavola di pasqua con trucco, sufferimenti, spunti, consigli e idee creative

Sabato 28 marzo

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30

Minimo 6 – massimo 12 partecipanti

Costo: 55 euro

19 aprile – Percorso Emozionale di degustazione olfattiva

Il calendario prosegue con un workshop emozionale dedicato al mondo del profumo e alla degustazione olfattiva in un percorso sensoriale che attraversa le emozioni, gli stati d’animo e coinvolgendo la nostra memoria.

Un’esperienza sensoriale pensata per appassionati, durante la quale le partecipanti verranno guidate alla scoperta delle principali famiglie olfattive e del legame tra profumi ed emozioni, attraverso l’utilizzo di essenze e materiali selezionati.

Il workshop include la consegna di campioni e materiali.

Domenica 19 aprile

dalle 15 dalle 18

Minimo 5 /massimo 12 partecipanti

Costo: 80 euro

(inclusi materiali e campioni di essenze)

CASAEVENTI si conferma così come luogo di progettazione, formazione ed esperienza, affiancando all’organizzazione di eventi privati e aziendali un calendario di workshop pensati per chi ama il design, la creatività e l’arte del ricevere.

Nei prossimi mesi verranno annunciati nuovi workshop creativi dedicati a diverse discipline.

Informazioni e ticket disponibili su www.casaeventi.it