A Laveno torna la serata del “Salone dello studente”

La serata è pensata come un momento di incontro e confronto dedicato ai giovani che si avvicinano alla fine del percorso scolastico e si interrogano sul proprio futuro.

18 Febbraio 2026

Un’occasione concreta per aiutare i ragazzi delle scuole superiori a orientarsi nella scelta universitaria. È questo l’obiettivo del “Salone dello studente”, in programma martedì 18 febbraio 2026 alla Biblioteca comunale Villa Frua di Laveno Mombello, dalle 20 alle 22.

La serata è pensata come un momento di incontro e confronto dedicato ai giovani che si avvicinano alla fine del percorso scolastico e si interrogano sul proprio futuro. Saranno presentati numerosi corsi di laurea, offrendo una panoramica ampia e articolata delle possibilità di studio post-diploma, con l’intento di fornire strumenti utili per una scelta consapevole.

L’iniziativa vuole rispondere a un’esigenza sempre più sentita: orientarsi tra le molteplici offerte formative, comprendere le differenze tra i percorsi universitari e iniziare a immaginare il proprio cammino personale e professionale.

L’evento è promosso dal Comune di Laveno Mombello in collaborazione con il Consiglio comunale dei giovani e si rivolge in particolare agli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie.

L’ingresso è libero.

