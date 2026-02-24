A Samarate debuttano i “Venerdì della Salute”, quattro serate dedicate a prevenzione e benessere

Prende il via a Samarate il ciclo di incontri “Venerdì della Salute”, un’iniziativa rivolta alla cittadinanza e dedicata alla promozione della prevenzione, del benessere e dell’informazione sanitaria.

Il progetto è promosso dalla Commissione Sanità e Salute ed è il risultato di un lavoro attento e continuativo con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità, offrendo occasioni di approfondimento su temi di grande rilevanza medica e sociale.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21 nell’atrio del Palazzo Comunale di via Vittorio Veneto 40 e saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito del Comune di Samarate, a questo link.

Il calendario si aprirà giovedì 27 febbraio con l’incontro dal titolo “I reni: le spugne che filtrano la vita”, affidato al dottor Francesco Maisto. Si proseguirà il 13 marzo con “Una questione di cuore”, a cura dell’A.C.R.C. – Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia. Il 17 aprile sarà la volta di “La dieta anticancro”, presentazione del libro con l’autrice, la dottoressa Rachele Aspesi. A chiudere il ciclo, l’8 maggio, l’appuntamento “L’uomo è ciò che mangia (L. Feuerbach)”, con il dottor Sandro Garda.

Un percorso articolato che spazia dalla salute dei reni alla prevenzione cardiovascolare, dall’alimentazione nella lotta contro il cancro fino al rapporto tra nutrizione e benessere generale, con relatori qualificati e momenti di confronto aperti al pubblico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria generale del Comune al numero 0331 221441 o scrivere all’indirizzo segreteria.generale@comune.samarate.va.it

L’iniziativa è patrocinata dal Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia – ASST Valle Olona.