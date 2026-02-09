È di nuovo “English Story Time” alla biblioteca di Cuveglio

Un sabato al mese dedicato alla lettura e all’apprendimento a Cuveglio con il progetto English Storytime rivolto ai bambini della prima infanzia presso la biblioteca di via Asilo

La biblioteca comunale di Cuveglio si trasforma in un angolo di mondo anglosassone per un sabato al mese. Riparte infatti “English Storytime”, il ciclo di incontri dedicato alla lettura di fiabe e racconti in lingua inglese, pensato appositamente per avvicinare i bambini dai 4 anni in su alla bellezza di una nuova lingua in modo naturale e divertente.

L’iniziativa punta a stimolare la curiosità dei più piccoli attraverso l’ascolto e l’interazione, trasformando il momento della lettura in un’esperienza formativa e coinvolgente. Gli appuntamenti si terranno presso i locali della biblioteca in via Asilo 12.

Un’insegnante italo-americana per i piccoli lettori

A guidare i bambini in questo viaggio tra le pagine dei libri sarà Emanuela Vincenzi. La relatrice non è solo un’insegnante della prima infanzia certificata italo-americana, ma anche un’arte-terapeuta, figura che garantisce un approccio pedagogico attento alla sensibilità e alla creatività dei partecipanti.

Informazioni e contatti

Gli incontri si svolgeranno con cadenza mensile durante la giornata di sabato. Per avere maggiori dettagli sul calendario specifico degli appuntamenti o per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare direttamente la biblioteca comunale di Cuveglio al numero 0332624000. In alternativa, è attivo l’indirizzo email biblioteca@comune.cuveglio.va.it.