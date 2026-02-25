I Gorillas Varese piegano i Rams Milano al secondo overtime

In un Jungle Field gremito nonostante il freddo pungente, i Gorillas Varese, affiliati alla Uisp, superano i Rams Milano al secondo overtime, al termine di una battaglia epica, intensa e corretta, giocata davanti a un pubblico caldo come raramente si vede sui campi del Bel Paese.

Clima da derby sin dal kickoff della prima giornata del campionato a nove giocatori. Sono i milanesi a colpire per primi con un lungo drive costruito su un power running efficace, alternato a lanci corti e precisi. La difesa biancorossa con grande cuore tiene finché può, ma deve capitolare: 0-7.

La reazione dei padroni di casa è immediata. Il quarterback Fabio Ferrari orchestra l’attacco con sangue freddo, trovando connessioni con la sua batteria di ricevitori e affidandosi alle corse elettriche del funambolico Guido Marabotti. È proprio un passaggio di Ferrari per Marabotti a violare l’endzone milanese. Il punto addizionale fallito impedisce però l’aggancio: si va al riposo sul 6-7 per gli arieti biancoverdi.

Nella ripresa Milano prova ad addormentare la gara. Possesso lungo, cronometro che scorre, una yard alla volta fino alla segnatura che, a pochi secondi dal termine, sembra chiudere i conti. Ma il Jungle Field non è terreno facile per nessuno e nel drive della disperazione Ferrari pesca Edoardo Rizzi prima con un passaggio profondo che riaccende le speranze, poi direttamente in endzone. Lo stadio esplode, ma i Gorillas sono ancora sotto di due punti. La trasformazione è affidata a Luca Matera, che riceve un passaggio preciso dello stesso Ferrari per il PAT che vale il pareggio. Delirio sugli spalti. Overtime.



Nel primo supplementare i Rams continuano a macinare yard e segnano, ma sbagliano la trasformazione. I Gorillas rispondono con una corsa di Marabotti, senza però concretizzare il calcio. Si va al secondo overtime.

Ancora Rams in endzone, ancora trasformazione fallita. La pressione ora è tutta sulle spalle dei biancorossi. Marabotti trova di nuovo il varco giusto e pareggia i conti. Poi il momento che resterà nella memoria dei tifosi: Fabio Ferrari decide di tenere il pallone e si infila in corsa per i due punti decisivi. Esplosione totale. Il Jungle Field diventa una bolgia.

Una gara incredibile, giocata con agonismo, rispetto e qualità tecnica da entrambe le squadre. Uno spettacolo di emozioni rare tra due squadre che hanno veramente dato tutto. Vince Varese, che si porta momentaneamente in testa al girone A della Nine Football League. Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 15 marzo in trasferta a Piacenza contro i Wolverines: una sfida difficilissima, ma se questo è l’inizio, il campionato dei Gorillas promette scintille.

