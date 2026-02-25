I Gorillas Varese piegano i Rams Milano al secondo overtime
Al Jungle Field è andata in scena una partita che dovrebbe divenire lo spot del football americano Made in Italy. Vincono i padroni di casa dopo due supplementari davanti a un pubblico caldissimo
In un Jungle Field gremito nonostante il freddo pungente, i Gorillas Varese, affiliati alla Uisp, superano i Rams Milano al secondo overtime, al termine di una battaglia epica, intensa e corretta, giocata davanti a un pubblico caldo come raramente si vede sui campi del Bel Paese.
Clima da derby sin dal kickoff della prima giornata del campionato a nove giocatori. Sono i milanesi a colpire per primi con un lungo drive costruito su un power running efficace, alternato a lanci corti e precisi. La difesa biancorossa con grande cuore tiene finché può, ma deve capitolare: 0-7.
La reazione dei padroni di casa è immediata. Il quarterback Fabio Ferrari orchestra l’attacco con sangue freddo, trovando connessioni con la sua batteria di ricevitori e affidandosi alle corse elettriche del funambolico Guido Marabotti. È proprio un passaggio di Ferrari per Marabotti a violare l’endzone milanese. Il punto addizionale fallito impedisce però l’aggancio: si va al riposo sul 6-7 per gli arieti biancoverdi.
Nella ripresa Milano prova ad addormentare la gara. Possesso lungo, cronometro che scorre, una yard alla volta fino alla segnatura che, a pochi secondi dal termine, sembra chiudere i conti. Ma il Jungle Field non è terreno facile per nessuno e nel drive della disperazione Ferrari pesca Edoardo Rizzi prima con un passaggio profondo che riaccende le speranze, poi direttamente in endzone. Lo stadio esplode, ma i Gorillas sono ancora sotto di due punti. La trasformazione è affidata a Luca Matera, che riceve un passaggio preciso dello stesso Ferrari per il PAT che vale il pareggio. Delirio sugli spalti. Overtime.
Nel primo supplementare i Rams continuano a macinare yard e segnano, ma sbagliano la trasformazione. I Gorillas rispondono con una corsa di Marabotti, senza però concretizzare il calcio. Si va al secondo overtime.
Ancora Rams in endzone, ancora trasformazione fallita. La pressione ora è tutta sulle spalle dei biancorossi. Marabotti trova di nuovo il varco giusto e pareggia i conti. Poi il momento che resterà nella memoria dei tifosi: Fabio Ferrari decide di tenere il pallone e si infila in corsa per i due punti decisivi. Esplosione totale. Il Jungle Field diventa una bolgia.
Una gara incredibile, giocata con agonismo, rispetto e qualità tecnica da entrambe le squadre. Uno spettacolo di emozioni rare tra due squadre che hanno veramente dato tutto. Vince Varese, che si porta momentaneamente in testa al girone A della Nine Football League. Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 15 marzo in trasferta a Piacenza contro i Wolverines: una sfida difficilissima, ma se questo è l’inizio, il campionato dei Gorillas promette scintille.
SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.